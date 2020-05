Buffon e Chiellini, un rinnovo per la Juventus e... altri record

SIMBOLI BIANCONERI

“I rinnovi di Chiellini e Buffon sono in dirittura di arrivo”, ha affermato il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Che due alfieri bianconeri di questo calibro non vogliano correre il rischio di chiudere la carriera con una stagione - per ora - spezzata dalla pandemia del coronavirus, è comprensibile. Ma Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, i cui contratti scadono entrambi il 30 giugno 2020, potrebbero avere anche altro in mente. Per la precisione, qualche ulteriore record da raggiungere e che, in certi casi, li vede addirittura come avversari.

Così com'è naturale voler competere ai massimi livelli nonostante l'età e il rischio da “pancia piena” dovuto ai trofei vinti, nel caso dei campioni può entrare in gioco anche un'altra variabile, legata ai record e al prestigio. Che contribuiscono ad aumentare la grandezza di un calciatore anche a decenni di distanza. Non è un mistero che uno degli obiettivi di Buffon, dopo il ritorno tra i pali bianconeri, sia stato battere il primato di presenze in Serie A, detenuto da Paolo Maldini. Al momento dell'interruzione del campionato, i due sono in testa a quota 647. Non fosse che il campionato fermo sarebbe sintomo di una situazione sanitaria ancora allarmante, una coppia così a spartirsi la vetta unirebbe juventini e milanisti e avrebbe uno spessore unico. Ma ci sono tutti i presupposti per dire che il record sia nelle mani di Gigi, a cui manca una sola presenza per staccare Maldini e prendersi il primato assoluto. Non è solo una questione di Serie A: Buffon, che già detiene il record d'imbattibilità in campionato (973 minuti), insegue da sempre il pallino della Champions League, competizione che gli è sempre sfuggita e che vorrebbe vincere per diventare l'unico portiere della storia, con Angelo Peruzzi, ad aver conquistato Mondiale, Champions e Coppa Uefa/Europa League.

Buffon è anche il calciatore con più scudetti nella storia. Ben nove, mai nessuno come lui. Con otto titoli c'è un gruppetto di sei inseguitori che include proprio Giorgio Chiellini. Il difensore ha certamente qualche cartuccia da sparare (ma non tantissime, compiendo 36 anni ad agosto) e, quando Buffon vorrà ritirarsi, avrà una motivazione in più per proseguire almeno una stagione. Ammesso che il futuro di questi giocatori sia juventino e che i bianconeri restino in vetta alla Serie A. Sotto questo punto di vista, in prospettiva è messo meglio Leonardo Bonucci: anche lui ha otto scudetti (avendone vinto uno con l'Inter) ma la carta d'identità gioca a suo favore, avendo tre anni in meno rispetto al compagno di reparto e addirittura nove rispetto al portiere.

I giochi sono molto più chiusi in chiave-Nazionale: a Buffon non sarebbe dispiaciuto essere l'unico calciatore della storia a essere convocato in sei Mondiali diversi, ma l'eliminazione da Russia 2018 ha scombinato i piani del numero uno, che si deve “accontentare” di essere praticamente inarrivabile a livello di presenze. Ben 176 i gettoni azzurri di Gigi: Chiellini e (soprattutto) Bonucci possono puntare al massimo alle 136 presenze di Fabio Cannavaro, secondo in questa speciale classifica. Da lontano sta prendendo la rincorsa un altro Gianluigi: per tutti, Gigio. Donnarumma, infatti, a 21 anni ha già 16 presenze in Nazionale e 166 in campionato. Alla stessa età, Buffon aveva disputato “solo” tre partite con l'Italia e 86 in A. Tra 20 anni tireremo le somme.