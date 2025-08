Juve, Tudor: “Buon test, abbiamo lavorato bene. Contento per il ritorno di Bremer”

“Quello di oggi è stato un buon test per noi, si è sentito il volume dell’allenamento fatto in settimana. C’è stata ovviamente tanta stanchezza, è normale che in questo momento ci sua qualcuno più avanti fisicamente rispetto ad altri. Quello di oggi per noi è stato un allenamento molto utile”. Così Tudor ha analizzato la partita di oggi, prima di chiudere poi soffermandosi sui primi giorni di lavoro che sono stati piuttosto intensi: “Sono soddisfatto di questi primi giorni di allenamento, ci sono stati carichi di lavoro importanti. I nuovi arrivati si sono inseriti subito molto bene, nella squadra c’è grande applicazione e voglia di fare le cose nella maniera migliore. Adesso siamo pronti alla seconda parte della preseason che svolgeremo in Germania. Fra tre settimane si comincia ufficialmente e lavoreremo duramente”.