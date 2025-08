Beach Soccer: 3-2 al Terracina, Cagliari campione d'Italia donne

E' stata una finale ad alta intensità quella tra Cagliari e Lady Terracina, protagoniste dell'ultimo atto, la finale, del campionato italiano di Beach Soccer Femminile 2025, a cura della lega nazionale dilettanti (Lnd). Due formazioni in stato di grazia che hanno dato spettacolo nella suggestiva cornice della 'Puntocuore' Beach Arena di Cirò Marina, nel cuore della costa ionica calabrese. Una serata magica per il Cagliari che dopo aver perso Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione sempre contro il Lady Terracina si è rifatto conquistando lo scudetto per il secondo anno consecutivo battendo le laziali per 3-2. Dopo un primo tempo di studio la gara è 'esplosa' nella ripresa con i gol di Privitera (il quarto in una finale) e della spagnola Miron che hanno lanciato la fuga del Cagliari. Nell'ultima frazione Terracina ha provato a reagire con le reti delle spagnole Pilar e Campoy ma tra le due marcature ha messo lo zampino Fabiana Vecchione che ha apposto la sua settima firma personale in otto finali giocate.