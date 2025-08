Alle 10 a Castel di Sangro amichevole Napoli-Casertana

"Accogliere migliaia di persone in un clima di festa è sicuramente per noi, e ormai da anni, motivo di grande orgoglio". Lo ha dichiarato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, confermando il 'tutto esaurito' allo stadio Patini di Castel di Sangro (L'Aquila) per la prima amichevole del Napoli calcio in ritiro nella cittadina abruzzese. La partita è terminata ieri 1-2 per il Brest. Si sono registrate circa 10 mila presenze: oltre 7 mila spettatori sugli spalti e migliaia di tifosi all'esterno dello stadio. La giornata ha confermato come Castel di Sangro sia ormai una piccola capitale del calcio, con una significativa ricaduta in termini turistici e d'immagine per il territorio e l'intero Abruzzo. "Tutto questo conferma la capacità della nostra comunità di gestire appuntamenti di portata nazionale", ha detto Caruso. Nell'area del palasport è attivo il villaggio del tifoso, che ospita la Coppa dello scudetto 2025, oltre a eventi, musica, intrattenimento e stand dedicati al merchandising ufficiale. Questa mattina, a sorpresa, il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato al palasport e si è intrattenuto nello store ufficiale con i tanti supporter presenti. Il ritiro del Napoli prosegue oggi con l'amichevole che vedrà gli azzurri scendere in campo contro la Casertana Fc: l'appuntamento è alle ore 10 al Patini. "Castel di Sangro è sempre più un centro nevralgico del calcio estivo, capace di richiamare migliaia di tifosi e di trasformare l'intero territorio in una festa che dura nel tempo e lo stiamo dimostrando", ha concluso il primo cittadino.