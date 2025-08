Inter Miami, Messi fermo a tempo indeterminato per 'lieve lesione muscolare'

Lionel Messi sarà fuori a tempo indeterminato a causa di una "lieve lesione muscolare alla gamba destra" secondo quanto annunciato dal suo club, l'Inter Miami, in un comunicato. Il calciatore trentottenne si è infortunato all'inizio della partita di sabato contro il club messicano Necaxa a Fort Lauderdale, in Florida, durante una partita di Leagues Cup tra MLS e squadre messicane. Messi "è stato sottoposto a esami medici per valutare l'entità del fastidio muscolare avvertito" durante la partita, che lo ha costretto a lasciare il campo, ha spiegato l'Inter Miami nel suo comunicato. "I risultati hanno confermato una lieve lesione muscolare alla gamba destra. Il suo ritorno in campo dipenderà dai suoi progressi clinici e dalla risposta al trattamento", ha aggiunto il comunicato. Il ritorno della stella argentina non è quindi attualmente previsto, un duro colpo per Miami nella Coppa di Lega, che il club ha vinto nel 2023 subito dopo l'arrivo di Messi in Florida, con quest'ultimo che ha segnato 18 gol e fornito nove assist in 18 partite di MLS in questa stagione.