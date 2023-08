Juve, Bonucci su Instagram: "Mancanza di rispetto non è valutazione del valore"

"Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere": questo il messaggio motivazionale pubblicato da Leonardo Bonucci tramite una storia Instagram. Un concetto piuttosto generico ma che, a livello di tempistica, arriva poche ore dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri verso il Bologna in cui il tecnico bianconero, rispondendo a una domanda in merito alla situazione del difensore, ha detto: "Abbiamo parlato ed è superfluo aggiungere un commento. Non serve a niente parlare, lui sa e la Juventus è stata chiara".