Bayern, Olise sbotta contro l'arbitro: "Così mi massacrano..."

18 Set 2026 - 15:23
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Lo sfogo di Michael Olise. Il fuoriclasse del Bayern Monaco è uno dei migliori calciatori in circolazione in questo momento e spesso gli avversari sono costretti a fermarlo con le cattive. Durante la partita contro lo Schalke. dopo l'ennesimo fallo, il francese si è lamentato apertamente con il direttore di gara: "Dovete essere più decisi, altrimenti finirò per farmi massacrare. Non potete restare a guardare di fronte all’atteggiamento dei difensori avversari. Non si può lasciar passare tutto, non è possibile", lo sfogo in campo di Olise.

Un coro a cui si è unito anche Max Eberl, ds dei bavaresi: "Più passa il tempo, più i nostri avversari diventano duri nei loro interventi contro Michael. Da un lato, è perché è talmente brillante che le squadre avversarie cercano con ogni mezzo, anche i più al limite, di fermarlo, ma è anche pericoloso. Non si è mai infortunato dal suo arrivo due anni fa, ed è evidente che il rischio è elevato se gli arbitri non intervengono con maggiore severità".

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