Bayern, Olise sbotta contro l'arbitro: "Così mi massacrano..."

Un coro a cui si è unito anche Max Eberl, ds dei bavaresi: "Più passa il tempo, più i nostri avversari diventano duri nei loro interventi contro Michael. Da un lato, è perché è talmente brillante che le squadre avversarie cercano con ogni mezzo, anche i più al limite, di fermarlo, ma è anche pericoloso. Non si è mai infortunato dal suo arrivo due anni fa, ed è evidente che il rischio è elevato se gli arbitri non intervengono con maggiore severità".