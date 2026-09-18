"Gol e momenti indimenticabili", l'Inter celebra i 50 anni di Ronaldo IL VIDEO

Non solo gol, ma "momenti indimenticabili": l'Inter celebra Ronaldo il Fenomeno, nel giorno in cui l'ex attaccante brasiliano compie 50 anni. "99 apparizioni in nerazzurro, 59 gol", scrive il club sul suo profilo Instagram, con un video delle piu' belle azioni di Ronaldo con la maglia dell'Inter. "Una coppa Uefa interpretando un ruolo protagonista. Ma soprattutto - sottolinea il suo ex clyb -, innumerevoli momenti indimenticabili grazie alla sua abilità sbalorditiva e alla sua velocità esplosiva". L'Inter trasmettera' su YouTube uno speciale, dalle 17, con "storie, ricordi e molte aneddoti su Il Fenomeno".