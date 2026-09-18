Genoa, De Rossi: "So di essere sotto osservazione"

18 Set 2026 - 14:45
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"Sarei un bugiardo se dicessi di non sentire la tensione. Io tengo al mio lavoro e il Genoa per me è importante. Ci sono dei mugugni, ma quando cammino per strada ci sono tanti tifosi che mi mostrano affetto. Dopo il pareggio col Frosinone ho ricevuto una telefonata molto positiva (dalla società, ndr), c'è molta stima anche se so di essere sotto osservazione". Lo ha detto l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi parlando in conferenza stampa a Villa Rostan, nell'antivigilia della partita con il Parma. "L'anno scorso sfida vinta con diverse occasioni da gol. Penso che abbiamo stravolto il loro credo calcistico. Partita molto importante per entrambe le squadre: sono diverse tra loro, ma anche loro hanno ottimi giocatori", ha aggiunto parlando degli avversari. Capitolo singoli. Per Amorim e Ostigard "non ci sono problemi per domenica: saranno convocati". Su El Shaarawy "stiamo valutando per trovargli un'altra posizione in campo. Per ora, in attesa di un miglioramento della sua forma, resta come quinto. Ha le caratteristiche per farlo, sa marcare bene come ha sempre fatto nella sua carriera". "Il vero Genoa viene giudicato anche in base ai risultati finali che sono molto figli anche dell'episodio e anche del momento. Sicuramente vedremo un Genoa fisicamente più pronto: spero che diversi giocatori avranno una condizione fisica migliore, spero. Lavoreremo sicuramente in quella direzione lì", ha concluso De Rossi.

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