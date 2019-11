Bonucci-Juve insieme per la Champions: "Voglio completare la bacheca"

IL RINNOVO

Leonardo Bonucci e la Juve ancora insieme fino al 2024. L'annuncio del rinnovo del contratto è arrivato a sorpresa, ma il difensore bianconero non ha mai avuto dubbi sul suo futuro. "E' una giornata storica, indimenticabile, è un sogno che si avvera - ha spiegato il centrale-. E' un'altra firma su un contratto importante". "Per me la Juventus è casa", ha aggiunto Bonucci, che poi ha parlato anche dell'obiettivo Champions: "Alla fine della mia avventura alla Juve sarò soddisfatto se quella bacheca finirà di essere completata come deve...".

Vedi anche juventus Juventus: Bonucci ha rinnovato fino al 2024

"Voglio tante altre presenze, gol e trofei con la Juve - ha proeguito Leo -. La firma su questo contratto dimostra quanto tenga a questa maglia e quanto la Juventus me lo dimostri ogni anno". Tutto con la consapevolezza di essere uno dei pilastri di questa squadra e di attraversare uno dei migliori momenti della sua avventura alla Juve. "Grazie anche alle responsabilità date dopo l'infortunio di Giorgio, ho capito che serviva qualcosa in più - ha spiegato Bonucci -. Avevo l'obiettivo di crescere dopo lo scorso anno, lo paragono al 2016/2017 quando sono entrato nella Top 11 Mondiale e siamo arrivati in finale di Champions League". "Le sensazioni si equivalgono ma la stagione è lunga, manca un'eternità alla finale di Champions che è il nostro obiettivo", ha aggiunto senza nascondere le ambizioni di della banda di Sarri.