Juventus: Bonucci ha rinnovato fino al 2024

JUVENTUS

Leonardo Bonucci ha rinnovato con la Juventus fino al 2024. ll capitano bianconero, 32 anni, martedì mattina ha incontrato la dirigenza assieme al suo agente Alessandro Lucci ed è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento di un ulteriore anno del contratto in scadenza nel 2023. Grazie alle ottime prestazioni di questo avvio, gli è anche stato riconosciuto un aumento dell'ingaggio.

Un premio per lo splendido inizio di stagione, in cui ha sopperito da grande campione alla mancanza di Giorgio Chiellini e si è preso sulle spalle la retroguardia bianconera, aiutando l'inserimento del gioiello estivo, Matthijs de Ligt. Come riportato dal club bianconero "non è stata scelta a caso la data di oggi, il 19 novembre, per un annuncio tanto importante: se ormai nella mente di tutti i bianconeri questo è il numero indissolubilmente legato a Bonucci, da oggi lo sarà ancora di più".

Quello del capitano non è l'unico rinnovo in casa Juve: ora tocca a Wojciech Szczesny e Juan Cuadrado. Il colombiano, in scadenza a giugno, è stato reinventato terzino destro da Sarri e ha approfittato al meglio degli infortuni di Danilo e De Sciglio per conquistare la titolarità e un rinnovo caldeggiato dal tecnico.

L'ANNUNCIO DELLA JUVE