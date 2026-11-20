Lionel Messi rimane il giocatore più pagato del campionato della Mls, secondo i dati pubblicati dal sindacato dei giocatori. Messi, 39 anni e con un contratto che lo lega all'Inter Miami fino al 2028, guadagna 28,3 milioni di dollari, quasi 8 milioni in più rispetto all'anno scorso, Il calcolo non tiene conto delle sue altre fonti di reddito. Il polacco Robert Lewandowski, arrivato a Chicago quest'estate, è al secondo posto con 19,51 milioni di dollari; mentre l'attaccante Antoine Griezmann è al terzo posto con quasi 13,94 milioni.