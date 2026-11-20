Giacomo Faticanti © instagram
Giacomo Faticanti sta attraversando un inizio stagione caratterizzato da un paradosso tecnico, che vede contrapporsi il buon momento nell’Italia Under 21 allo scarso impiego riservatogli finora dall'Avellino, società in cui il centrocampista classe 2004 milita in prestito dalla Juventus.
Nel corso di quest'ultima sosta dedicata agli impegni delle selezioni nazionali, il giovane regista ha infatti trovato la fiducia del ct Baldini: dopo aver essere subentrato a gara in corso nella sfida contro la Francia (vinta 2-1), Faticanti è stato poi schierato dal primo minuto nel successivo incontro con il Belgio (finito 2-2).
Questo rendimento in azzurro stride però con la realtà quotidiana vissuta a livello di club, dove le opportunità per mettersi in mostra si sono ridotte al minimo visto che il minutaggio complessivo resta decisamente inferiore alle aspettative: solo 4 presenze per 129' minuti complessivi sin qui.