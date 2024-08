Amichevoli, Juventus ko 2-0 con l'Atletico Madrid

AMICHEVOLE

Bianconeri battuti in Svezia dai Colchoneros di Simeone: decidono Griezmann e Correa su rigore

La Juve cade sotto i colpi di Joao Felix e Correa























La Juventus va ko nell'ultima amichevole estiva prima del debutto in Serie A con il Como: a Göteborg, i bianconeri perdono 2-0 contro l'Atletico Madrid. A decidere la sfida in Svezia sono Joao Felix, che ad inizio ripresa sfrutta l'assist di Lino per battere Di Gregorio, e Correa, che all'85' raddoppia su calcio di rigore provocato da Cabal. La formazione di Thiago Motta incassa la seconda sconfitta del suo precampionato.

Si chiude con una sconfitta il precampionato della Juventus, battuta 2-0 dall'Atletico a Göteborg. La prima grande occasione è per i colchoneros, con Di Gregorio che salva su Llorente lanciato da una grande intuizione di Koke, mentre i bianconeri ci provano con un sinistro fuori misura di Thuram. Al 18', invece, Griezmann centra il palo da posizione angolata, mentre poco dopo Lino sfiora l'1-0 in spaccata in piena area di rigore. Tra i protagonisti del primo tempo, con alti e bassi, c'è anche Vlahovic, che spreca dopo un'ottima azione sulla destra di Weah: è l'ultimo momento degno di nota del primo tempo.

Il risultato si sblocca allora nella ripresa con Joao Felix, che al 48' sfrutta il velo di Correa su assist di Lino per bucare Di Gregorio sul primo palo. Motta inserisce solo Danilo per Fagioli, senza sbilanciarsi per trovare il pareggio, mentre Simeone, che già ad inizio ripresa cambia molto, mette in campo anche il figlio Giuliano. Sarà proprio l'argentino a procurarsi il rigore che chiuderà i giochi: fallo del nuovo acquisto Cabal in area e Correa, dal dischetto, batte Di Gregorio firmando il definitivo 2-0 all'85'. La Juventus va ko a otto giorni dal debutto in campionato con il Como.