Allegri, non solo Adani: quelle liti con Sacchi...

28/04/2019

Verace, fumantino, combattivo. Massimiliano Allegri non ha peli sulla lingua quando si parla di calcio e l'ultima lite in diretta tv con Adani dopo il pareggio con l'Inter conferma i tratti caratteriali di un tecnico pronto sempre a difendere le sue idee in ogni sede e in ogni modo. Del resto, dal passato, arrivano altri episodi in cui Max si è scontrato in tv dopo alcune critiche tecniche. Soprattutto con Arrigo Sacchi, con cui non ha mai condiviso la stessa idea di calcio.