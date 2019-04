Allegri, che scontro con Adani: "Non capisci nulla di calcio, stai zitto"

28/04/2019

Tra Massimiliano Allegri e Lele Adani non scorre buon sangue e i due si sono scontrati ancora: nel post partita di Inter-Juve il tecnico bianconero e l'ex difensore nerazzurro hanno litigato in diretta tv, su Sky. L'allenatore toscano ha iniziato così: "Siete tutti teorici, tu anche che leggi i libri e di calcio non sai niente. Non hai mai fatto l'allenatore, stai li dietro e non sai niente perché fare l'allenatore è un altro discorso".