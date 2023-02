Juventus, Allegri: "Brutto primo tempo, Di Maria dà serenità alla squadra"

qui juventus

Il tecnico bianconero dopo lo Spezia: "Momentaneamente abbiamo fatto 47 punti. Siamo saliti a 32 nella classifica e abbiamo raggiunto il settimo posto"

© italyphotopress Dopo la vittoria contro lo Spezia, Massimiliano Allegri è soddisfatto del risultato, ma non nasconde le difficoltà incontrate in campo dalla Juve. "Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Nel secondo tempo siamo partiti bene e potevamo raddoppiare con Kean - ha spiegato a DAZN il tecnico bianconero -. Poi è entrato Di Maria e ha dato serenità e tranquillità alla squadra perché sa gestire la palla alla grande". "Bisogna fare i complimenti anche a Perin perché nel finale ha fatto due grandi parate - ha aggiunto -. Momentaneamente abbiamo fatto 47 punti e dobbiamo continuare su questa strada. Siamo saliti a 32 nella classifica e abbiamo raggiunto il settimo posto".

"C'era un po' di stanchezza per giovedì. Giocare qui non è mai semplice, anche altre squadre hanno faticato - ha proseguito Allegri analizzando ancora la gara -. Loro hanno avuto occasioni importanti da gol, ma abbiamo rischiato soprattutto nel secondo tempo più che nel primo. Nel primo occasioni vere non ne hanno avute". "Potevamo sfruttare meglio la gestione della palla, soprattutto come passaggi tecnici", ha aggiunto.

Poi qualche considerazione sull'intesa tra Vlahovic e Kean: "Era la prima volta che giocavano insieme, non era semplice. Abbiamo cercato di allungarli, Kean però ha fatto un gran gol e Vlahovic ha fatto un buon lavoro per la squadra". Quanto invece al peso di Di Maria in campo, Allegri non ha dubbi: "Avete mai visto dei campioni che giocano a calcio che sono agitati quando hanno il pallone fra i piedi? Io non ne ho mai visti...".

"Lo Spezia ha fatto una buona partita - ha proseguito il tecnico bianconero -. Noi dobbiamo migliorare nella tranquillità e nella gestione dei passaggi tecnici dove siamo un po' frettolose o isterici. Dobbiamo invece stare tranquilli perché le qualità ci sono".

Infine una considerazione in vista della sfida di Europa League e una battuta sul risultato. "A Nantes sarà una finale. Giovedì abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo subito un contropiede dove siamo scivolati. Abbiamo buone possibilità di passare il turno". "Il nipotino mi ha già scritto un messaggio - ha concluso -. Era contento che abbiamo vinto 2-0".