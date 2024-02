Alcaraz si presenta: "Voglio che il mio nome resti impresso nella storia della Juve"

IL RINFORZO

Il centrocampista argentino ha già debuttato contro l'Inter: "Contento del paragone con Vidal, questo club mi è sempre piaciuto"

© ipp "Sono qui da una settimana e sono molto contento. Il gruppo mi ha accolto molto bene". Si presenta così Carlos Alcaraz, rinforzo per il centrocampo della Juve arrivato nel mercato di gennaio. "Sono contento che mi abbiano associato a grandi campioni che sono passati qui è una bellissima cosa - ha detto l'argentino, arrivato in prestito dal Southampton - Voglio fare bene e che il mio nome venga segnato a fuoco qui nella Juve. Cristiano Ronaldo è stato la mia ispirazione principale, soprattutto da giovane".

"Dalla Juve sono passati grandi giocatori. Se alla playstation gli amici non me la facevano scegliere, mi arrabbiavo o non giocavo proprio... - ha detto Alcaraz, che ha già debuttato in bianconero nella sfida scudetto di San Siro contro l'Inter - Mi hanno paragonato a Vidal? Sono davvero contento per questo confronto. So che Arturo è stato un grandissimo giocatore e ha raggiunto ottimi risultati qui, sono molto contento. Farò il meglio che posso". E ancora: "La Juventus mi è sempre piaciuta perché è un grande club, ha avuto grandi campioni, anche argentini. Mi ha sempre attratto. Adesso che sono qui mi rendo conto che le aspettative sono molto alte. È una delle cose più belle che mi siano successe. Sono pronto".

ALCARAZ, IL PRIMO GOL IN ALLENAMENTO