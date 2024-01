Juve, colpo a centrocampo: in arrivo Alcaraz dal Southampton

MOSSE BIANCONERE

In via di definizione l'accordo con il club inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un'operazione da 35-40 milioni

© Getty Images Cristiano Giuntoli lo aveva nel mirino già quando era ds del Napoli. Ora sta chiudendo per portarlo alla Juventus per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando dell'argentino del Southampton Carlos Alcaraz, classe 2002 (omonimo del tennista spagnolo), che in stagione ha disputato 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup, mettendo a segno quattro gol (e tre assist). Il club bianconero ha già raggiunto un'intesa con il giocatore, arrivato in Inghilterra dal Racing di Avellaneda nel gennaio 2023 per 13 milioni di euro. Ora c'è da trovare quella con il Southampton sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Costo dell'operazione: tra i 35 e i 40 milioni di euro. Oggi intanto Alcaraz, in attesa del via libera, effettuerà le visite mediche a Londra. Quelle al JMedical sono state fissate per domani 1 febbraio, ultimo giorno di mercato.

Vedi anche juventus Juventus, altro tentativo per Samardzic ma l'Udinese vuole Miretti

Per Allegri dunque in arrivo un jolly della mediana: il suo ruolo principale è mezzala ma può agire anche da centrocampista centrale o da trequartista dietro le punte. Un anno fa, oltre al Napoli, Alcaraz era stato cercato anche dall'Inter (l'argentino è ex Racing come Milito e Lautaro Martinez).