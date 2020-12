Agnelli spegne le voci: "Dybala sarà il futuro capitano. Per lui una super offerta"

AL GOLDEN BOY 2020

Il premio Golden Boy 2020, nella categoria "miglior presidente d'Europa", è andato ad Andrea Agnelli che ne ha approfittato per fare il punto sulla Juventus e sul suo attaccante più discusso: "Quello con Dybala è un amore ricambiato. Ha avuto un periodo difficile ma sarà il nostro futuro capitano. Da parte nostra ha ricevuto un'offerta che lo pone tra i 20 giocatori più pagati al mondo. Aspettiamo la sua risposta". Con queste parole il presidente bianconero ha chiarito la posizione della Juve nei confronti della Joya.

Per quanto riguarda la scelta di consegnare la squadra a Pirlo: "I ragionamenti sono nati tempo addietro, ero affascinato da idee di calcio che catturano: c'è grande modernità, ma anche tanta empatia in tutto lo staff tecnico". Sulla situazione economica ha aggiunto: "La nostra industria vive un momento di riflessione in seguito alla pandemia: tra dieci anni, quale che sarà il nuovo modello da seguire, immagino la Juventus primeggiare in Italia e in Europa".