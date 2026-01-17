Serie A, Cagliari-Juventus 1-0: Mazzitelli abbatte i bianconeri in Sardegna

© Getty Images
© Getty Images
Spalletti incassa la sua seconda sconfitta da allenatore della Vecchia Signora: decide un gol di Mazzitelli al 65’
© Getty Images
© Getty Images
Si interrompe il momento estremamente positivo della Juventus di Luciano Spalletti in Serie A. I bianconeri cadono 1-0 all’Unipol Domus contro il Cagliari e scivolano così a -10 dall’Inter capolista. Il primo grande episodio del match si verifica al 15’, quando Massa assegna un calcio di rigore a favore dei bianconeri per un tocco in area tra Mazzitelli e Miretti: il Var richiama però l’arbitro al monitor e il direttore di gara cambia la sua decisione, fischiando un fallo in attacco a Miretti. Il primo tempo si chiude quindi a reti bianche, con Cambiaso che impegna poi Caprile nella prima vera parata al 56’. La Juventus chiude il Cagliari nella propria metà campo, non lasciando praticamente mai ai sardi la possibilità di ripartite, e la squadra di Pisacane colpisce allora da calcio piazzato: Gaetano batte un calcio di punizione al 65’ e trova la splendida girata al volo di Mazzitelli, che sigla così l’1-0 per i rossoblù. Spalletti si gioca quindi immediatamente le carte Zhegrova e Openda, ma è Yildiz a costringere Caprile alla parata decisiva. Il turco si accende e all’84’ trova pure un palo, complice una deviazione avversaria, mentre Koopmeiners impegna Caprile nell’ultima parata di serata. Il Cagliari vince infatti 1-0 e sale a 22 punti, ponendo fine invece al momento molto positivo della Juventus. Dopo cinque vittorie nelle sei partite precedenti, i bianconeri incassano un ko che li tiene a 39 punti.
LE PAGELLE DELLA JUVENTUS
Perin 5,5 – L’ultima partita l’aveva giocata proprio contro il Cagliari a novembre nel girone d’andata. Non viene praticamente mai chiamato in causa fino al 65’, quando anche lui resta sorpreso dal destro al volo di Mazzitelli.
Kalulu 5,5 – Si propone in continuazione, chiede palla con insistenza e sforna qualche cross interessante in attacco, impegnando anche Caprile con un tiro insidioso. È in ritardo però su Mazzitelli in occasione dell’1-0 che decide il match.
Bremer 6 – In difesa non soffre pressoché nulla, mentre in attacco non sfrutta al meglio una buona chance per segnare di testa.
Kelly 6 – Così come Bremer, anche lui non soffre nulla in fase difensiva, provando poi a impostare da dietro quando i compagni faticano a trovare spazi. Partita ordinata.
Cambiaso 5,5 – Testa i guantoni di Caprile, cercando di bucarlo con un sinistro potente dalla distanza. È l’unica giocata degna di nota della sua serata. (Conceicao sv).
Locatelli 5,5 – Comanda il centrocampo bianconero, ma non crea nulla. Tanta corsa e sostanza, poca qualità. (Zhegrova 6 – Entra con la voglia di mettere in mostra le sue qualità, ma non si accende).
Koopmeiners 5,5 – Torna titolare a centrocampo, ma si conferma la copia sbiaditissima del gran giocatore ammirato ai tempi dell’Atalanta. Ci prova di testa nel finale, non sorprendendo Caprile.
McKennie 5 – Prestazione impalpabile. Non si vede praticamente mai. (Thuram sv).
Miretti 6 – È tra i più attivi in campo, ma non riesce a incidere. La volontà c’è, il guizzo manca. (Openda 5 – Il suo ingresso in campo si nota a malapena).
Yildiz 6,5 – Prova a infiammarsi al 62’, quando semina il panico sulla fascia sinistra, saltando un paio d’avversari e sbagliando poi la conclusione. Scalda quindi i guantoni di Caprile e colpisce pure un palo.
David 5,5 – Nel primo tempo agisce da boa e regala un’ottima sponda a Miretti, ma il compagno non la sfrutta. Scompare nella ripresa. (Adzic sv)
IL TABELLINO
CAGLIARI-JUVENTUS 1-0
Cagliari (3-5-2): Caprile 6,5; Zé Pedro 6,5, Mina 6,5, Luperto 6,5; Palestra 6,5, Adopo 6, Mazzitelli 7, Kilicsoy 5,5 (9’ st Borrelli 5,5), Obert 6; Gaetano 6,5, Esposito 5,5 (19’ st Idrissi 5,5). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane
Juventus (4-2-3-1): Perin 5,5; Kalulu 5,5, Bremer 6, Kelly 6, Cambiaso 5,5 (35’ st Conceicao sv); Locatelli 5,5 (22’ st Zhegrova 6), Koopmeiners 5,5; McKennie 5 (35’ st Thuram sv), Miretti 6 (22’ st Openda 5), Yildiz 6,5; David 5,5 (43’ st Adzic sv). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Kostic, Joao Mario, Cabal. All.: Spalletti
Arbitro: Massa
Marcatori: 20’ st Mazzitelli (C)
Ammoniti: Yildiz (J)
LE STATISTICHE
La Juventus ha perso 5 delle 14 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni, già una sconfitta in più rispetto a quelle registrate in tutta l'intera scorsa stagione (4 in 24 gare fuori casa nel 2024/25)
La Juventus non perdeva un match di campionato senza riuscire a segnare dall’ultima partita con Igor Tudor in panchina, 1-0 in trasferta anche in quel caso, lo scorso 26 ottobre contro la Lazio all’Olimpico.
Seconda sconfitta per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina nella Serie A in corso, la prima dal match contro il Napoli dello scorso 7 dicembre (1-2 al Maradona).
La Juventus non ha trovato la via della rete per la seconda volta con Luciano Spalletti in panchina nella Serie A in corso, la prima dal match contro il Torino dello scorso 8 novembre (0-0 in quel caso).
Dopo 28 partite senza sconfitte per la Juventus contro il Cagliari in Serie A, i bianconeri hanno perso un match di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 29 luglio 2020: 2-0 all'Unipol Domus con le reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone in quel caso.
La Juventus è la seconda squadra contro cui Gianluca Gaetano ha sia segnato almeno una rete che fornito almeno un assist in Serie A, dopo il Monza; in generale solo contro il Lecce (tre) il giocatore del Cagliari conta più partecipazioni nella massima serie.
Luca Mazzitelli, alla 100ª presenza in Serie A, è tornato a segnare un gol in un match di massima serie per la prima volta da quello contro la Lazio con il Como, il 31 ottobre 2024. Il centrocampista del Cagliari ha preso parte ad almeno una rete in tre delle ultime cinque sfide disputate in campionato (un gol e due assist), tante partecipazioni quante quelle registrate nelle precedenti 30 nella competizione.
Luca Mazzitelli ha realizzato otto gol in Serie A, tutti nel 2° tempo, sette dei quali in partite casalinghe.
250ª presenza di Weston McKennie nei maggiori cinque campionati europei: 19 con il Leeds, 75 con lo Schalke 04 e 156 con la Juventus.
Solo Napoli (13) e Inter (12) hanno colpito più legni rispetto alla Juventus (11 come il Milan) nella Serie A in corso.
La Juventus è la prima squadra che ha perso un match di Serie A con un possesso palla di almeno il 78% da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).