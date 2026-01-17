Serie A, Cagliari-Juventus 1-0: Mazzitelli abbatte i bianconeri in Sardegna

LE STATISTICHE

La Juventus ha perso 5 delle 14 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni, già una sconfitta in più rispetto a quelle registrate in tutta l'intera scorsa stagione (4 in 24 gare fuori casa nel 2024/25)

La Juventus non perdeva un match di campionato senza riuscire a segnare dall’ultima partita con Igor Tudor in panchina, 1-0 in trasferta anche in quel caso, lo scorso 26 ottobre contro la Lazio all’Olimpico.

Seconda sconfitta per la Juventus con Luciano Spalletti in panchina nella Serie A in corso, la prima dal match contro il Napoli dello scorso 7 dicembre (1-2 al Maradona).

La Juventus non ha trovato la via della rete per la seconda volta con Luciano Spalletti in panchina nella Serie A in corso, la prima dal match contro il Torino dello scorso 8 novembre (0-0 in quel caso).

Dopo 28 partite senza sconfitte per la Juventus contro il Cagliari in Serie A, i bianconeri hanno perso un match di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 29 luglio 2020: 2-0 all'Unipol Domus con le reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone in quel caso.

La Juventus è la seconda squadra contro cui Gianluca Gaetano ha sia segnato almeno una rete che fornito almeno un assist in Serie A, dopo il Monza; in generale solo contro il Lecce (tre) il giocatore del Cagliari conta più partecipazioni nella massima serie.

Luca Mazzitelli, alla 100ª presenza in Serie A, è tornato a segnare un gol in un match di massima serie per la prima volta da quello contro la Lazio con il Como, il 31 ottobre 2024. Il centrocampista del Cagliari ha preso parte ad almeno una rete in tre delle ultime cinque sfide disputate in campionato (un gol e due assist), tante partecipazioni quante quelle registrate nelle precedenti 30 nella competizione.

Luca Mazzitelli ha realizzato otto gol in Serie A, tutti nel 2° tempo, sette dei quali in partite casalinghe.

250ª presenza di Weston McKennie nei maggiori cinque campionati europei: 19 con il Leeds, 75 con lo Schalke 04 e 156 con la Juventus.

Solo Napoli (13) e Inter (12) hanno colpito più legni rispetto alla Juventus (11 come il Milan) nella Serie A in corso.

La Juventus è la prima squadra che ha perso un match di Serie A con un possesso palla di almeno il 78% da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).