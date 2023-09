Juventus, allarme Vlahovic rientrato. Niente Atalanta per Kean

VERSO ATALANTA-JUVENTUS

L'attaccante serbo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver superato i problemi che lo affliggono alla schiena, mentre l'ex giocatore dell'Everton è ancora alle prese con l'infortunio alla tibia.

L'allenamento svolto a parte aveva messo in allarme i tifosi bianconeri, ma i supportes della Juventus possono dormire sogni tranquilli: Dusan Vlahovic prenderà regolarmente parte alla trasferta di Bergamo che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri affrontare l'Atalanta nel posticipo di domenica 1 ottobre. Il giocatore serbo è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni nel corso della seduta andata in scena alla Continassa nella mattinata di giovedì candidandosi così per un posto da titolare.

L'ex attaccante della Fiorentina ha superato i problemi di lombalgia che lo hanno frenato nel corso della scorsa stagione, fermandosi per alcune settimane. Federico Chiesa, Nicolò Fagioli, Bremer e Danilo hanno svolto un lavoro personalizzato come da programma, mentre sarà necessario portare ancora una volta pazienza per Moise Kean.

Nonostante filtrasse una leggera fiducia sulla possibilità di tornare presto a disposizione del mister livornese, l'ex attaccante dell'Everton è ancora alle prese con i problemi alla tibia che gli impediranno di prendere parte alla sfida con i nerazzurri. Diversi sono comunque i ballottaggi in casa Juventus con Federico Gatti e Danilo Rugani a giocarsi una maglia da titolare in difesa, Fabio Miretti e Niccolò Fagioli in mezzo e Filip Kostić insidiato dalla concorrenza dei giovani Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior.

Davanti con Chiesa ci sarà Vlahovic, Arkadiusz Milik torna a sedersi in panchina dopo il gol vittoria messo a segno contro il Lecce.

