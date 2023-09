Juventus-Lecce 1-0: Milik riporta Allegri al secondo posto

JUVENTUS-LECCE 1-0

Il polacco si sblocca e torna al gol, successo dei bianconeri a fatica contro la squadra di D’Aversa

Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A la Juventus batte il Lecce 1-0 tra le mura dell’Allianz Stadium. Ai bianconeri basta il tap-in di Milik al 57’ per strappare i tre punti contro i giallorossi. Primo tempo gestito e quasi dominato dagli uomini di D’Aversa, che però non colpiscono e cadono nella ripresa: zampata sottomisura del polacco dopo la sponda di Rabiot. La squadra di Allegri sale momentaneamente al secondo posto, a 13 punti.

LA PARTITA

Vittoria di misura per la Juventus, 1-0 contro un ottimo Lecce allo Stadium. Buon avvio dei pugliesi, che gestiscono il possesso del pallone e si fanno vedere talvolta nella metà campo avversaria. I padroni di casa attendono gli errori dei giallorossi, cercando di recuperare il pallone in avanti. La prima occasione capita tra i piedi di Chiesa, che al 13’ strozza troppo la conclusione sul primo palo da fuori area. La formazione di D’Aversa lavora tanto con Krstovic davanti, ma la Juve dopo il quarto d’ora di gioco aumenta l’intensità della pressione. Al 26’ altra grande occasione per Federico Chiesa, il cui diagonale mancino sfiora il palo alla sinistra di Falcone. Gli ospiti non si fanno spaventare, tornando a tenere il pallone tra i piedi nei restanti minuti del primo tempo: dopo i primi quarantacinque minuti le due squadre sono ancora a reti bianche, sullo 0-0.

Nella ripresa i ritmi del match si alzano leggermente, con i ventidue in campo che diventano protagonisti di qualche ripartenza rapida in più. I bianconeri faticano tanto in costruzione, ma al 57’ sbloccano la partita: cross di McKennie, sponda di Rabiot e tap-in sotto porta vincente di Milik. Dopo il vantaggio la squadra di Allegri gioca con più leggerezza, rischiando più volte la giocata. D’Aversa prova ad aumentare il peso offensivo inserendo Piccoli nel finale, ma la Juve regge senza soffrire troppo. In pieno recupero gli ospiti restano anche in dieci uomini, per via della seconda ammonizione (per simulazione) ricevuta da Kaba. Vince 1-0 la Juventus e sale momentaneamente al secondo posto, a quota 13 punti (-2 dall’Inter), scavalcando proprio il Lecce, fermo a 11.

LE PAGELLE DELLA PARTITA



IL TABELLINO

Juventus-Lecce 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani (dal 26’ st Gatti), Bremer, Danilo; McKennie (dal 41’ st Weah), Fagioli (dal 41’ st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (dal 26’ st Kostic); Chiesa, Milik (dal 32’ st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling Junior. All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti (dal 18’ st Gendrey), Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin (dal 37’ st Piccoli), Ramadani (dal 23’ st Kaba), Oudin (dal 18’ st Rafia); Almqvist, Strefezza (dal 18’ st Sansone), Krstovic. A disp.: Brancolini, Gallo, Touba, Listkowski, Faticanti, Samek, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Burnete. All. D’Aversa

Arbitro: Giua

Marcatori: 12’ st Milik

Ammoniti: Chiesa, Rabiot (J); Ramadani, Rafia, Krstovic (L)

Espulsi: 48’ st Kaba (L), per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

• Era dal 2019/20 (16 punti in quel caso) che la Juventus non raccoglieva almeno 13 punti nelle prime sei partite di un campionato di Serie A.

• Nelle sei sfide interne giocate contro il Lecce nel girone di andata in Serie A, la Juventus ha sempre vinto e non ha subito nemmeno un gol.

• Il Lecce non perdeva in trasferta in Serie A dal 3 maggio 2023, proprio contro la Juventus.

• Era dal 3 aprile 2023 contro l’Empoli che il Lecce non chiudeva una gara di Serie A senza effettuare nemmeno un tiro nello specchio.

• Arkadiusz Milik ha interrotto un digiuno in Serie A che durava dal 30 aprile contro il Bologna: 10 gare senza gol, il suo più lungo in termini di presenze nella competizione (429 minuti senza segnare in A per il polacco).

• Milik ha segnato in entrambe le due sue gare casalinghe di Serie A giocate contro il Lecce: febbraio 2020 con il Napoli e oggi.

• Cinque vittorie e tre pareggi per la Juventus nelle otto gare di Serie A in cui Milik è andato a segno.

• Dall'inizio della scorsa stagione, nessun centrocampista della Serie A ha preso parte a più gol di Adrien Rabiot (19 - 12 reti, 7 assist) in tutte le competizioni.

• Secondo assist in questa Serie A per Rabiot: il francese per ora è il solo centrocampista ad aver fornito almeno due passaggi vincenti in ognuno degli ultimi quattro massimi campionati (dal 20/21 ad oggi).

• 100ª presenza per Federico Chiesa con la maglia della Juventus considerando tutte le competizioni.

• Questa è la seconda volta dal 2004/05 ad oggi (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato) che il Lecce non effettua nemmeno un tiro in un primo tempo di Serie A; la precedente sempre contro la Juventus ad ottobre 2022.

• Cinque falli subiti oggi da Nikola Krstovic: nessun attaccante ha fatto meglio in un singolo match di questo campionato.

• Per Rabiot 200 vittorie nei maggiori cinque campionati europei, per Rugani 100 vittorie in tutte le competizioni con la Juventus, per Weah 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei.