Applausi, gol e playoff: Special Lucio ha ritrovato il centrocampo della sua Juve

Spalletti sta facendo tutto il possibile per dare certezze a un gruppo che ne ha disperatamente bisogno, ma che ha finalmente anche raccolto i segnali del cambio in panchina e sta crescendo piano piano, però costantemente. Per gli spareggi di metà febbraio, o nel caso per gli ottavi di marzo, l'allenatore di Certaldo deve partire da lì.

Non che la Serie A diventerà un allenamento, a partire dall'incrocio mai banale di domenica col Napoli, però questa Juventus ha tutte le carte in regola per blindare la qualificazione Champions in campionato e poi provare a dire la sua in Europa. Quei 12 punti, a pari con l'Inter, sono un primo riscontro importante per "Special Lucio", fin qui imbattuto in bianconero nella coppa dalle grandi orecchie.