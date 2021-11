Wanda Nara-Maxi Lopez, è tornato il sereno: la conferma sui social

SU INSTAGRAM

Lady Icardi sorprende tutti postando una foto dell'ex marito con i tre figli: tra i due è tornato il sereno

Ennesimo capitolo della telenovela Icardi-Wanda Nara e stavolta (ri)spunta anche Maxi Lopez. Tra la showgirl e l'attaccante del Psg è rottura totale, ma nei giorni della crisi scoppiata per via del presunto tradimento di lui con China Suarez Wanda ha chiesto aiuto all'ex marito e lui ha risposto presente. Tra i due è finalmente tornato il sereno, Wanda l'aveva già dimostrato annullando tutte le cause legali pendenti con lui (una quarantina) e trovando un accordo sulla villa di Buenos Aires, ma ora lo ha 'ufficializzato' anche sui social postando uno scatto in cui ci sono l'ex marito con la attuale fidanzata e i suoi tre figli.

La Nara ha aggiunto poi all'immagine due emoticon: quella di un cuore e quella di due mani congiunte: un gesto molto significativo per chi negli anni ha seguito la loro guerra legale e sui social e un ulteriore modo per ringraziarlo dell'aiuto. Nel momento più difficile infatti Maxi Lopez si è fermato per diverse settimane a Parigi per stare con i figli e poi li ha portati in Italia per allontanarli dalla complicata situazione familiare

