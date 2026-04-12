Italiano verso Birmingham: "In Inghilterra per una missione impossibile"

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la vittoria casalinga sul Lecce. Ovviamente non poteva non affrontare il tema del ritorno con l'Aston Villa nei quarti di Europa League: "C'è da fare una missione quasi impossibile in Inghilterra. Dopo questa vittoria magari ci può essere fiducia e cercheremo di fare tutto il possibile. Lo scorso anno in Champions, quest'anno in Europa League abbiamo ben figurato in casa dell'Aston Villa e vedremo cosa succederà in vista di giovedì. Noi stiamo cercando di trovare in tutti i modi la soluzione alle sconfitte casalinghe. Per tanti motivi sono nate, forse per la frenesia o per la voglia di arrivare al risultato. Solo nell'occasione di Stulic ci siamo fatti trovare impreparati, poi non abbiamo concesso nulla. Sono contento anche per Bernardeschi e il suo assist, giornata sicuramente positiva che si aggiunge a quelle con la Cremonese e con l'Aston Villa. Lui e Orsolini insieme? Noi la qualità dobbiamo buttarla sempre dentro. Vediamo se qualche episodio lo portiamo dalla nostra parte. Ad esempio, l'espulsione di Curbarsì nella gara contro l'Atletico Madrid. Loro in casa hanno un'attenzione altissima e noi cercheremo di andare a proporre un calcio che possa essere funzionale. Per me Orsolini non ha mai patito Bernardeschi. Ci sono abbracci e unione, invece ha sofferto il fatto di sbagliare qualcosa dopo anni in cui trovava la porta con frequenza. Il gruppo è importante, Berna si è presentato con umiltà e sono contento che Orso sia tornato al gol. Serviva l'avversario giusto, il piglio giusto e il compagno che ti mette la palla giusta".