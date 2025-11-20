Logo SportMediaset

Calcio

Italia, Materazzi controcorrente: "Stage di due giorni non serve"

20 Nov 2025 - 15:39
Materazzi: "Speriamo vinca la più forte... l'Inter" © Da video

Materazzi: "Speriamo vinca la più forte... l'Inter" © Da video

Marco Materazzi va controcorrente. Dopo il sorteggio dei playoff mondiali, l'ex difensore azzurro frena l'entusiasmo attorno al mini-stage chiesto a gran voce da Gattuso per la Nazionale nei prossimi tre mesi. Secondo l'ex difensore dell'Inter due giorni di lavoro non bastano per incidere, né sul campo né sulla preparazione complessiva del gruppo. "Lo stage può essere utile prima dei playoff? Due giorni sono pochi. Quando vai in Nazionale, in due giorni fai poco sul campo. I ragazzi avrebbero bisogno di stare un po' di più sul campo e seguire le indicazioni del mister", ha spiegato l'ex centrale azzurro. 

16:39
De Rossi: "Genoa contro Cagliari con aggressività e intensità"
16:38
Nicola su Vardy: "Riesce a dare il suo contributo senza imporsi sugli altri"
16:21
Polemica su nuovo falconiere Lazio: "Vecchi post? Sono cambiato"
Materazzi: "Speriamo vinca la più forte... l'Inter"
15:39
Italia, Materazzi controcorrente: "Stage di due giorni non serve"
15:01
Pisacane: "Col Genoa senza ossessioni e con maturità"