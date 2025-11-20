Italia, Materazzi controcorrente: "Stage di due giorni non serve"

Marco Materazzi va controcorrente. Dopo il sorteggio dei playoff mondiali, l'ex difensore azzurro frena l'entusiasmo attorno al mini-stage chiesto a gran voce da Gattuso per la Nazionale nei prossimi tre mesi. Secondo l'ex difensore dell'Inter due giorni di lavoro non bastano per incidere, né sul campo né sulla preparazione complessiva del gruppo. "Lo stage può essere utile prima dei playoff? Due giorni sono pochi. Quando vai in Nazionale, in due giorni fai poco sul campo. I ragazzi avrebbero bisogno di stare un po' di più sul campo e seguire le indicazioni del mister", ha spiegato l'ex centrale azzurro.