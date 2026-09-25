Ranieri: "Incertezza sui vertici Figc non pesa, pensiamo solo al campo"

25 Set 2026 - 13:01
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"Se mi pesa l'incertezza dei vertici federali? No, nemmeno nella programmazione. Noi andiamo avanti, sono uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero ciò che reputano giusto". Così Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia, a margine dell'iniziativa "Il calcio torna in piazza", al quartiere Garbatella a Roma, rispondendo in merito al caso tesseramento del presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. "Io mi occupo di tante cose, alcune più da vicino, altre meno perché il lavoro è tantissimo. Per fortuna ho validi sostituti che possono aggiornarmi su tutto", conclude.

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