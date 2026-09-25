Germania, Havertz e Musiala lasciano il ritiro per infortunio: al loro posto subentrano Wirtz e Burkardt

Kai Havertz e Jamal Musiala lasciano il ritiro della Germania. A comunicare la notizia è la stessa Nazionale tedesca attraverso una nota. Per l'attaccante dell'Arsenal si tratta di uno stiramento muscolare patito nel match di ieri sera contro l'Olanda. Il trequartista, invece, "aveva già subito una lesione muscolare alla coscia destra durante il riscaldamento pre-partita. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati nella tarda serata di giovedì".