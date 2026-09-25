Germania, Havertz e Musiala lasciano il ritiro per infortunio: al loro posto subentrano Wirtz e Burkardt

25 Set 2026 - 12:33
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Musiala Havertz © Getty Images

Musiala Havertz © Getty Images

Kai Havertz e Jamal Musiala lasciano il ritiro della Germania. A comunicare la notizia è la stessa Nazionale tedesca attraverso una nota. Per l'attaccante dell'Arsenal si tratta di uno stiramento muscolare patito nel match di ieri sera contro l'Olanda. Il trequartista, invece, "aveva già subito una lesione muscolare alla coscia destra durante il riscaldamento pre-partita. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati nella tarda serata di giovedì". 

Al loro posto subentrano Florian Wirtz e Jonathan Burkardt, già facenti parte della seconda lista che domenica si sarebbe riunita agli ordini di Klopp per affrontare i due impegni finali di questa pausa. 

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