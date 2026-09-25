Serie A, Premier, Liga e Bundesliga unite: "Serve la riforma della governance Fifa"

I quattro principali campionati europei (Premier League inglese, Liga spagnola, Serie A italiana e Bundesliga tedesca) chiedono una riforma della governance Fifa, dopo il fallito piano di creazione di una società commerciale aperta agli investitori privati. Il presidente Infantino, sottolineano tra l'altro, "ha riconosciuto la necessità di una riforma, ma i cambiamenti superficiali o procedurali a seguito del caso Fifa Forward Enterprise sono insufficienti". E chiedono l'istituzione di un "organismo permanente" che rappresenti "federazioni nazionali, leghe, club e giocatori, sia nel calcio maschile che in quello femminile".