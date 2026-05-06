L'intervista

Italia ai Mondiali? Zampolli: "Se l'Iran rinuncia, Azzurri pronti"

Per l'uomo di Trump "la partita è aperta". "I tifosi? Guarderanno le partite anche se la qualificazione non è arrivata sul campo"

06 Mag 2026 - 11:49
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L’Iran ha confermato la presenza

Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti, è tornato a parlare della possibile partecipazione dell’Italia al Mondiale nordamericano al via l’11 giugno. L’uomo di Trump ha spiegato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport che “il regolamento Fifa è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare e se l’Iran non partecipasse al Mondiale, l’Italia - che lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking - avrebbe i requisiti giusti”.

 Nonostante il Presidente della Fifa Gianni Infantino abbia chiarito che l’Iran parteciperà, Zampolli è convinto che ci possa essere uno spiraglio per gli Azzurri: “Il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è difficile fidarsi. Ora dicono che la squadra verrà, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta”. La nazionale asiatica ha però chiarito che vuole "garanzie per andare con la coscienza tranquilla".

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E i tifosi?

 Sul fatto che un eventuale ripescaggio divida gli italiani, l’uomo di Trump è certo che “i tifosi non si troveranno per tifare insieme e dare il proprio supporto e guarderanno le partite anche se la qualificazione non è avvenuta sul campo”.

Le origini italiane Secondo Zampolli le sue origini italiane potrebbero inoltre essere un vantaggio e facilitare la decisione finale di Infantino a cui però, sottolinea ancora il rappresentante speciale degli Stati Uniti, “non metterò ancora pressione”.

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