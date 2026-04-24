Zampolli e il ripescaggio dell'Italia: "Forse anche il ministro Abodi sogna come me l'Italia ai Mondiali"

Ma c'è qualche probabilità di successo? "Incrocio le dita come tutti. Ho il cuore azzurro e gli Azzurri se lo meritano. Sono andato negli Usa con il sogno americano e sono convinto che si possa sognare che l'Italia partecipi ai campionati del mondo che si svolgeranno sul suolo statunitense", ha aggiunto. Zampolli ha poi sottolineato, dopo le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi, secondo cui un ripescaggio dell'Italia "non è possibile e non è opportuno, perché ci si qualifica in campo": "Capisco e concordo al 100% con la sua posizione di ministro ma mi permetto di pensare che forse abbiamo lo stesso sogno quando andiamo a dormire".

