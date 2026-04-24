MONDIALI

Zampolli e il ripescaggio dell'Italia: "Forse anche il ministro Abodi sogna come me l'Italia ai Mondiali"

L'inviato Usa al Corriere della Sera: "Mi sono solo limitato a suggerire la proposta a Trump e Infantino, ci spero"

24 Apr 2026 - 08:58
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Ha esagerato con la sua proposta alla Fifa di sostituire ai prossimi Mondiali di calcio l'Iran con l'Italia? "No, assolutamente. Mi sono solo limitato a suggerire questa soluzione al presidente Trump, che ama l'Italia moltissimo, e a King Gianni (Gianni Infantino, ndr). Saranno loro a decidere". Così Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente Usa Donald Trump, in un'intervista al Corriere della Sera.

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Ma c'è qualche probabilità di successo? "Incrocio le dita come tutti. Ho il cuore azzurro e gli Azzurri se lo meritano. Sono andato negli Usa con il sogno americano e sono convinto che si possa sognare che l'Italia partecipi ai campionati del mondo che si svolgeranno sul suolo statunitense", ha aggiunto. Zampolli ha poi sottolineato, dopo le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi, secondo cui un ripescaggio dell'Italia "non è possibile e non è opportuno, perché ci si qualifica in campo": "Capisco e concordo al 100% con la sua posizione di ministro ma mi permetto di pensare che forse abbiamo lo stesso sogno quando andiamo a dormire".

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L'inviato speciale di Trump, quindi, conclude: "Nella mia visione personale di sport diplomacy, sarebbe una grande vittoria per i tifosi italiani e per quelli di tutto il mondo perché i Mondiali non si possono disputare senza l'Italia".

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