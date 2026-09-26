Alta tensione per Israele-Irlanda: tra proteste, boicottaggio e conferenze stampa rinviate alla fine si giocherà

Alta tensione intorno alla sfida di Nations League tra Israele e Irlanda, in programma domenica a Debrecen, in Ungheria. Il portiere di riserva dell'Irlanda Gavin Bazunu inizialmente aveva espresso la volontà di non giocare e sarebbero stati almeno quattro i compagni di squadra pronto a seguirlo. La squadra è oggetto di crescenti pressioni in patria - dove è forte la solidarietà verso i palestinesi - affinché boicotti le due partite: la prima in programma appunto domenica e la seconda, la gara 'casalinga' dell'Irlanda, prevista per il 4 ottobre a Backa Topola, in Serbia. Alla fine la gara si disputerà regolarmente, nonostante la conferenza stampa della vigilia sia stata posticipata e anche l'allenamento ha subito ritardi.



A oltre cinque ore dall'orario inizialmente previsto per la conferenza stampa, l'amministratore delegato della Football Association of Ireland (FAI), David Courell - affiancato dal ct Hallgrimsson e dal direttore sportivo della federazione - ha confermato che, a seguito di una votazione, la squadra ha deciso a larga maggioranza di disputare la partita. "Un giocatore ha espresso all'allenatore il proprio disagio nel disputare questo incontro e ha manifestato l'intenzione di lasciare la squadra", ha dichiarato Courell. "Come è facile intuire, questa nuova variabile ha richiesto tempo e riflessione da parte del resto della rosa", ha aggiunto. Courell ha riferito che è stata indetta una votazione tra i giocatori e che "una larga maggioranza" si è espressa a favore della disputa delle partite. "Alla luce di ciò, la federazione ha deciso, a nome del calcio irlandese, di confermare l'incontro, coerentemente con la nostra volontà di onorare sempre gli impegni in calendario". Bazunu avrebbe lasciato il gruppo. "La partita si giocherà e noi ci alleneremo. Ci saranno ulteriori confronti stasera e probabilmente anche domani", ha aggiunto.