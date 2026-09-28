Israele, Solomon si sfoga contro l'Irlanda: "Siamo dieci volte migliori di loro, se dico quello che penso... "

Manor Solomon, fantasista del West Ham, si è sfogato a seguito di Irlanda-Israele, match valido per la Nations League. Gli irlandesi hanno protestato a modo loro (qui i dettagli) e l'ex Fiorentina non si è nascosto davanti alle telecamere: "I calciatori dell'Irlanda ci hanno detto cose ridicole nel corso del match - ha rivelato il capitano Solomon -. Se dicessi quello che penso di loro, probabilmente verrei squalificato per qualche partita. Ci odiano, e neanche noi li apprezziamo. Abbiamo un paese straordinario con persone meravigliose. Siamo orgogliosi di indossare la maglia della nazionale israeliana, orgogliosi di essere israeliani".