Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo

© italyphotopress
Una tegola "politica" rischia di abbattersi sull'Iran e su una delle sue stelle più luminose in vista dei prossimi Mondiali di calcio. Mehdi Taremi, 33enne attaccante ex Inter e Porto e oggi all'Olympiacos, potrebbe essere costretto a guardare i Mondiali 2026 dalla tv a causa delle tensioni tra il suo Paese e gli Stati Uniti (Paese ospitante principale del torneo).
Il problema nasce dall'implementazione di un ordine esecutivo del 2025 che limita l'ingresso negli USA ai cittadini di 19 Paesi, tra cui l'Iran. Ma per Taremi c'è un ostacolo specifico in più. L'attaccante ha svolto il servizio militare obbligatorio (della durata di due anni) presso la Marina dell'IRGC (i Guardiani della Rivoluzione) e questo potrebbe portare le autorità statunitensi a negargli il visto d'ingresso, rendendo impossibile la sua partecipazione al torneo.
Sebbene la FIFA abbia fornito rassicurazioni, garantendo che la nazionale iraniana e lo staff tecnico potranno partecipare al Mondiale senza intoppi burocratici, a Teheran non si fidano del tutto. Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica iraniana, ha espresso cautela e realismo: "Dobbiamo considerare varie opzioni per la Coppa del Mondo, in modo che se decidessero di non far entrare un certo giocatore, avremo un'alternativa disponibile".