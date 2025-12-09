Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo

Sebbene la FIFA abbia fornito rassicurazioni, garantendo che la nazionale iraniana e lo staff tecnico potranno partecipare al Mondiale senza intoppi burocratici, a Teheran non si fidano del tutto. Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica iraniana, ha espresso cautela e realismo: "Dobbiamo considerare varie opzioni per la Coppa del Mondo, in modo che se decidessero di non far entrare un certo giocatore, avremo un'alternativa disponibile".