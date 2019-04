Wanda non è attapirata: "Restiamo a Milano al 100%"

23/04/2019

"Restiamo a Milano, sono sicura al 100%", questo l'annuncio di Wanda Nara con il Tapiro d'oro in mano. La moglie-agente di Icardi è stata raggiunta da Striscia la Notizia per la caduta rovinosa nelle prove di tango pre Tiki Taka: "Questo è l'anno dei premi per me. Il Tapiro d’oro porta fortuna. Portane uno a Mauro". L'argentina, però, ha ribadito ancora una volta con fermezza la volontà di non lasciare l'Inter: "La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo".