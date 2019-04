Wanda Nara a Tiki Taka: "A Mauro hanno tolto fascia e rigore, non la felicità di giocare nell'Inter"

15/04/2019

"A Mauro hanno tolto la fascia, il rigore, ma non toglieranno mai la felicità di giocare nell'Inter". Parole dure quelle di Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, a Tiki Taka, dopo la cessione del rigore a Perisic. "Tu, che sei stato capocannoniere come Mauro, avresti lasciato il rigore a un altro?", la domanda rivolta da Wanda a Luca Toni presente in studio. "Per me vale più questo gesto che qualunque gol fatto, perché è una cosa bellissima per quello che si è visto".