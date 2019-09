Vieri e Cassano votano Inter: "Squadra quadrata, Lukaku fortissimo"

A TIKI TAKA

La nuova Inter di Conte promossa a pieni voti da Cassano e Vieri. FantAntonio commenta così a Tiki Taka il successo dei nerazzurri a Cagliari: "Queste vittorie sono importanti per il morale e portano entusiasmo. A livello di ritmo forse ha un po' faticato ma è una squadra quadrata, difficilmente riesci a farle gol. Poi crea tanto. Lo ripeto: secondo me vincerà lo scudetto". Vieri: "Lukaku fortissimo, l'ideale per Conte"

Bobo si sofferma invece su Lukaku: "L'ho detto tre mesi fa ai miei amici, E' un grande centravanti, è fortissimo. Lo avete visto? Segna, aiuta i compagni, tiene palla, bravo di testa... Cosa deve fare più di così? E' quello che voleva Conte".

Dall'ex bomber arriva poi il commento sulla prestazione superba di Higuain contro il Napoli e più in generale sulla sfida dello Stadium: "Chi è che voleva mandarlo via? Non è da vendere. E' tra i 5 attaccanti più forti al mondo. Sabato non ha sbagliato un pallone. Sul gol è stato devastante e spettacolare. Per un'ora ho visto una grandissima Juve. In Italia non c'è nessuno che può batterla. Però hanno abbassato la guardia: se mollano qualcosa, il Napoli e l'inter ci sono. Se la Juve vuole vincere questo scudetto deve lottare e soffrire per 38 partite".

Anche Cassano elogia il Pipita e prevede un possibile dualismo in casa azzurra: "Sentivo dire che Higuain è in fase calante. Il gol è stata la ciliegina sulla torta. Assomiglia più di tutti a Benzema, è l'ideale per Cristiano Ronaldo. Fa gioco e CR7 ne approfitta. Lozano mi fa impazzire ma c'è un problema: gli piace giocare a sinistra e in quella posizione c'è Insigne. Non so cosa pensi Ancelotti di Lorenzo. Se c'è concorrenza uno dei due rischia di stare fuori".