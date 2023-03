Vertice in casa Inter per ripartire: pranzo Inzaghi-Marotta-Ausilio

DOPO IL KO DI SPEZIA

L'allenatore a rapporto in vista di Porto e Juventus

Nessun ritiro punitivo, ma la società vuole una reazione da parte della squadra. Il day after dell'Inter dopo la sconfitta contro lo Spezia ha visto Simone Inzaghi a rapporto dalla società. Il tecnico, infatti, è stato a pranzo con l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio alla Pinetina dopo l'allenamento defaticante odierno. Bisogna ripartire subito e il primo obiettivo è il passaggio del turno in Champions League contro il Porto. Martedì il decisivo ritorno in casa dei lusitani: si parte dall'1-0 dell'andata.

Domenica prossima, invece, il big match contro la Juventus: due partite da non sbagliare per non compromettere il futuro. Simone Inzaghi ha le spalle al muro. In più dovrà anche decidere una gerarchia sui rigori per evitare un'altra situazione come quella di La Spezia. Lukaku sembra favorito su Lautaro Martinez.