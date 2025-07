Genoa, è iniziata la stagione 25/26: oggi il raduno a Pegli

È iniziata questa mattina nel centro sportivo “Gianluca Signorini” di Pegli la stagione 2025/26 del Genoa di Patrick Vieira. Per il tecnico francese sarà la prima “preseason” con il Grifone dopo esser subentrato ad Alberto Gilardino lo scorso novembre. Tra i vari giocatori che sono rientrati per essere presenti al primo allenamento, questa mattina a Genova è arrivato anche il nuovo acquisto Nicolae Stanciu. Il trequartista romeno classe ’93 sta svolgendo le visite mediche prima di potersi mettere a disposizione di Patrick Vieira nei prossimi giorni. Il tecnico francese lavorerà a Genova con la squadra per tutta questa settimana, prima della partenza per il ritiro che inizierà martedì 15 luglio a Moena, in Val di Fassa. Il Genoa rimarrà in Trentino Alto-Adige fino al 27 luglio, dove sono previste tre amichevoli contro il Fassa Calcio il 16 luglio, il Kaiserslautern il 19 e la sfida contro il Mantova sabato 26 luglio che chiuderà il ritiro del Grifone.