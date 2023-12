Troppe assenze in difesa: nerazzurri in emergenza, ci vuole un'"inzagata"

VERSO INTER-UDINESE

Il settore arretrato della capolista sta tormentando l'allenatore che dovrà inventarsi qualche soluzione inedita

Contro l'Udinese l'ennesimo sold out, bissato poi nella partita che vale il primo posto del girone martedì contro la Real Sociedad. San Siro darà una mano all'Inter per il doppio obiettivo: restare in testa in Serie A e nel suo gruppo di Champions. Una mano che sarà necessaria, visti i problemi che, nonostante una rosa di livello mostruoso, affliggono la capolista in difesa. Parafrasando la famosa "allegrata", toccherà al collega nerazzurro inventarsi qualcosa.

Bastoni rientra ad allenarsi in gruppo ma non partirà titolare con l'Udinese. Probabilmente tornerà ad assaggiare il campo per qualche minuto. Sicuri assenti Dumfries, Pavard e De Vrij, da valutare le possibilità che possa partire dall'inizio Cuadrado, che sente ancora fastidio al tendine. C'è quindi da capire chi potrà svolgere il ruolo di esterno sulla destra. Escludendo Carlos Augusto, quasi sicuramente piazzato a sinistra nel gruppo dei tre centrali, sta prendendo piede la suggestione Frattesi, che non ha mai ricoperto quella posizione ma che ha le potenzialità per adattarsi.

C'è poi l'ipotesi di schierare Bisseck titolare, soluzione che permetterebbe a Darmian di agire come quinto di centrocampo. Ipotesi da valutare attentamente, visto che, quando è stato chiamato in causa, il tedesco ha commesso degli errori che non sono ammissibili per una squadra con gli obiettivi dell'Inter.