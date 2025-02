Tre holding di Zhang dichiarano bancarotta in Cina: anche quella che controllava l'Inter

L'investimento nella società nerazzurra però non è stato l'unico investimento andato perduto da Suning, con Oaktree che ha escusso il pegno dopo non aver ricevuto i 395 milioni pattuiti. Negli anni anche gli investimenti sbagliati in Carrefour, Wanda ed Evergrande - per una stima di circa 10 miliardi di euro - non hanno avuto esito positivo.