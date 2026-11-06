L'Inter punta ancora su Thuram per sfidare il super-Como: Marcus vuole conquistare anche Zidane

E sono otto: per Marcus Thuram non c'è altra strada che la titolarità anche contro il Como. Perché Lautaro Martinez tornerà dopo la sosta, perché l'attacco dell'Inter in questo periodo si sta aggrappando a lui a prescindere dal compagno (Pio Esposito, favorito, o Bonny che sia), perché giovedì prossimo a San Siro arriva la Francia per sfidare l'Italia in Nations League e Thuram vuole giocare davanti al suo pubblico anche con la maglia dei Bleus conquistando Zinedine Zidane.