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L'Inter punta ancora su Thuram per sfidare il super-Como: Marcus vuole conquistare anche Zidane

Ottava partita di fila per l'attaccante francese, diventato punto di riferimento in attesa del ritorno di Lautaro. Le probabili scelte di Chivu

06 Nov 2026 - 11:26
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E sono otto: per Marcus Thuram non c'è altra strada che la titolarità anche contro il Como. Perché Lautaro Martinez tornerà dopo la sosta, perché l'attacco dell'Inter in questo periodo si sta aggrappando a lui a prescindere dal compagno (Pio Esposito, favorito, o Bonny che sia), perché giovedì prossimo a San Siro arriva la Francia per sfidare l'Italia in Nations League e Thuram vuole giocare davanti al suo pubblico anche con la maglia dei Bleus conquistando Zinedine Zidane.

Tre gol, un autogol procurato (a Venezia), assist e più in generale un punto di riferimento per i compagni in attesa che torni il capitano. Anche Chivu ha voluto dividere i meriti di questo Thuram più maturo: "Non so se è per me o per Zidane..." come a ricordare che la missione di Marcus è doppia, tenere l'Inter in alto sia in Serie A che in Champions ma anche rivestire la maglia della Francia.

Contro la squadra di Fabregas, reduce dal clamoroso 9-1 al Lens, in difesa tornerà Bastoni che ricomporrà il terzetto difensivo titolare con Bisseck e Akanji. A centrocampo, stesso discorso: mediana titolare Barella-Calhanoglu-Zielinski. Si cambia sulle fasce con Spence che dopo due di fila dovrebbe far posto a Diouf, a sinistra ballottaggio Dimarco-Carlos Augusto anche se in questo momento è dura fare a meno del brasiliano. Stones e Jones puntano alla convocazione, così in infermeria resterebbero solo Lautaro e Luis Henrique.

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