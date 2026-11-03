Pagelle Inter: Spence sprigiona potenza allo stato puro, Pio e Zielinski sono altruisti che sanno anche segnare
Bisseck e Akanji hanno riscattato il derby, Mkhitaryan da subentrato si è fatto apprezzaredi Enzo Palladini
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INTER
Josep Martinez 6 - Non è tranquillo, per niente, lo si capisce dai primi palloni toccati con scarsa precisione. Si scioglie un po' dopo mezz'ora di gioco con una bella parata su Moussa.
Bisseck 7 - In otto minuti cancella la sua prestazione negativissima del derby, perché il gol dell'1-0 è tutto suo, dal recupero palla fino alla perfetta conclusione di sinistro nell'angolino. Per il resto, ordinato e attento.
Akanji 6 - Marca Nacho Ferri, un attaccante di quantità più che di qualità. Fino a lì ci arriva, ma quello che non si spiega - da un po' di tempo a questa parte - è l'imprecisione negli appoggi.
Dal 40' st Pavard sv.
Carlos Augusto 7 - Dalle sue parti volteggia minaccioso Moussa, ma il brasiliano ha la saggezza necessaria per gestire situazioni del genere, aggiungendo la velocità supersonica delle sue chiusure in diagonale.
Spence 7,5 - La sua potenza atletica è quello che ci vuole in serate come questa, quando contano molto i chilometri percorsi e non solo la qualità di questa corsa. Fantastica la progressione che porta al cross per il 2-0 di Pio Esposito. Una vera furia quando parte in progressione.
Barella 6,5 - Non può essere del tutto sereno dopo il pasticcio combinato nel derby, però ha voglia di cancellare i brutti ricordi recenti. Un mix di sentimenti che genera una prestazione alla distanza positiva, come dovrebbe essere sempre per uno del suo talento.
Dal 32' st Sucic sv.
Calhanoglu 6 - Prestazione molto condizionata da un cartellino giallo preso pre un'imprudenza dopo due minuti e mezzo. Questo gli impedisce di partecipare con efficacia al pressing alto. Si limita a una regia saggia ma prudente.
Dal 12' st Mkhitaryan 6,5 - Quando c'è da gestire il risultato è sempre l'uomo giusto al posto giusto, in Italia e in Europa.
Zielinski 7,5 - Il giusto mix tra quantità e qualità, molto utile nelle riaggressioni e anche abbastanza pericoloso con alcune conclusioni dalla distanza nel primo tempo. Letale poi nella ripresa, quando il suo delizioso sinistro da fuori area si infila in rete per il 3-0 baciando il palo. Da lì in poi, diventa regista per l'uscita di Calhanoglu.
Dal 32' st Stankovic sv.
Dimarco 6,5 - Ha vissuto notti e giorni più esaltanti, ma vederlo correre con scioltezza e fare diverse cose giuste è un'ottima notizia per il suo allenatore e per i suoi compagni.
Thuram 6,5 - Insegue tutti gli avversari, compresi i fantasmi del derby, in una partita sfiancante e generosa, con alcune conclusioni però poco lucide per stanchezza. Nonostante questo, è un esempio per tutti.
Dal 12' st Bonny 6 - Entra per dare un po' di respiro a Thuram, dando un contributo quantitativo.
Pio Esposito 7 - Per oltre mezz'ora rema controcorrente cercando di fendere il muro avversario. Soffre e becca pochi palloni giocabili. Poi segna un gol da centravanti classico, con uno stacco di testa non semplice ma molto efficace.
Allenatore Chivu 7 - Stavolta le sue scelte sono condivisibili al cento per cento e l'atteggiamento della squadra è stato quello giusto.
FEYENOORD
Ernst 5,5; Read 6 (17' st Schaken 5,5), Kraakjeveld, 5 (32' st Deijl sv) Marmol 5, Javi Lopez 5,5 (17' st Watanabe 6); Targhalline 6, Vanhoutte 6 (1' st Van den Elshot 5), Zechiel 5,5; Moussa 5,5, Ferri 4,5 (17' st Steijn 5,5), Valente 6. Allenatore Van Bronckhorst 5.