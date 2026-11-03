LE PAGELLE

Pagelle Inter: Spence sprigiona potenza allo stato puro, Pio e Zielinski sono altruisti che sanno anche segnare

Bisseck e Akanji hanno riscattato il derby, Mkhitaryan da subentrato si è fatto apprezzare

di Enzo Palladini
03 Nov 2026 - 23:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

INTER 

Josep Martinez 6 - Non è tranquillo, per niente, lo si capisce dai primi palloni toccati con scarsa precisione. Si scioglie un po' dopo mezz'ora di gioco con una bella parata su Moussa. 

Bisseck 7 - In otto minuti cancella la sua prestazione negativissima del derby, perché il gol dell'1-0 è tutto suo, dal recupero palla fino alla perfetta conclusione di sinistro nell'angolino. Per il resto, ordinato e attento. 

Akanji 6 - Marca Nacho Ferri, un attaccante di quantità più che di qualità. Fino a lì ci arriva, ma quello che non si spiega - da un po' di tempo a questa parte - è l'imprecisione negli appoggi. 

Dal 40' st Pavard sv. 

Carlos Augusto 7 - Dalle sue parti volteggia minaccioso Moussa, ma il brasiliano ha la saggezza necessaria per gestire situazioni del genere, aggiungendo la velocità supersonica delle sue chiusure in diagonale.  

Spence 7,5 - La sua potenza atletica è quello che ci vuole in serate come questa, quando contano molto i chilometri percorsi e non solo la qualità di questa corsa. Fantastica la progressione che porta al cross per il 2-0 di Pio Esposito. Una vera furia quando parte in progressione. 

Barella 6,5 - Non può essere del tutto sereno dopo il pasticcio combinato nel derby, però ha voglia di cancellare i brutti ricordi recenti. Un mix di sentimenti che genera una prestazione alla distanza positiva, come dovrebbe essere sempre per uno del suo talento. 

Dal 32' st Sucic sv. 

Calhanoglu 6 - Prestazione molto condizionata da un cartellino giallo preso pre un'imprudenza dopo due minuti e mezzo. Questo gli impedisce di partecipare con efficacia al pressing alto. Si limita a una regia saggia ma prudente. 

Dal 12' st Mkhitaryan 6,5 - Quando c'è da gestire il risultato è sempre l'uomo giusto al posto giusto, in Italia e in Europa. 

Zielinski 7,5 - Il giusto mix tra quantità e qualità, molto utile nelle riaggressioni e anche abbastanza pericoloso con alcune conclusioni dalla distanza nel primo tempo. Letale poi nella ripresa, quando il suo delizioso sinistro da fuori area si infila in rete per il 3-0 baciando il palo. Da lì in poi, diventa regista per l'uscita di Calhanoglu. 

Dal 32' st Stankovic sv. 

Dimarco 6,5 - Ha vissuto notti e giorni più esaltanti, ma vederlo correre con scioltezza e fare diverse cose giuste è un'ottima notizia per il suo allenatore e per i suoi compagni. 

Thuram 6,5 - Insegue tutti gli avversari, compresi i fantasmi del derby, in una partita sfiancante e generosa, con alcune conclusioni però poco lucide per stanchezza. Nonostante questo, è un esempio per tutti. 

Dal 12' st Bonny 6 - Entra per dare un po' di respiro a Thuram, dando un contributo quantitativo. 

Pio Esposito 7 - Per oltre mezz'ora rema controcorrente cercando di fendere il muro avversario. Soffre e becca pochi palloni giocabili. Poi segna un gol da centravanti classico, con uno stacco di testa non semplice ma molto efficace. 

Allenatore Chivu 7 - Stavolta le sue scelte sono condivisibili al cento per cento e l'atteggiamento della squadra è stato quello giusto. 

FEYENOORD 

Ernst 5,5; Read 6 (17' st Schaken 5,5), Kraakjeveld, 5 (32' st Deijl sv) Marmol 5, Javi Lopez 5,5 (17' st Watanabe 6); Targhalline 6, Vanhoutte 6 (1' st Van den Elshot 5), Zechiel 5,5; Moussa 5,5, Ferri 4,5 (17' st Steijn 5,5), Valente 6. Allenatore Van Bronckhorst 5. 

Leggi anche

L'Inter rialza la testa in Champions: tris al Feyenoord, prova di forza dei nerazzurri

inter
pagelle
feyenoord
champions

Ultimi video

02:35
Sabatini: "Per De Laurentiis Allegri non è Garcia, ha la fiducia"

Sabatini: "Per De Laurentiis Allegri non è Garcia, ha la fiducia"

01:59
DICH CRISTANTE POST MANUTD-ROMA PER SITO 3/11 DICH

Cristante deluso: "Dobbiamo rivedere qualcosa"

03:17
DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

01:14
MCH TENSIONE ARRIVO TIFOSI ROMA ALL'OLD TRAFFORD 3/11 MCH

Roma, tensione tra i tifosi e la polizia fuori Old Trafford

02:09
DICH FABREGAS VIGILIA LENS-COMO PER SITO 3/11 DICH

Fabregas: "Con Lens per vincere sfidando un'atmosfera incredibile"

01:29
Cristiano Ronaldo e suo figlio: un sogno folle

Cristiano Ronaldo e suo figlio: un sogno folle

02:08
Juve, Carnevali carica: "Torniamo grandi"

Juve, Carnevali carica: "Torniamo grandi"

01:01
Napoli, ultima spiaggia per Allegri?

Napoli, ultima spiaggia per Allegri?

01:25
Il gesto del triplete: Inter hai imparato?

Il gesto del triplete: Inter hai imparato?

02:20
Uscite pericolose: quando i portieri rischiano

Uscite pericolose: quando i portieri rischiano

02:35
Dramma Tenerife: calcio mondiale sotto shock

Dramma Tenerife: calcio mondiale sotto shock

02:42
Morte calciatore in Spagna: "Omicidio colposo"

Morte calciatore in Spagna: "Omicidio colposo"

00:23
DICH ALLEGRI SU "PORTO NON DECISIVA" PRE PORTO-NAPOLI PER SITO 3/11 DICH

Allegri: "Porto non è l'ultima spiaggia. Vi dico con chi ci giochiamo la qualificazione"

01:24
DICH ALLEGRI SU "CAMPIONATO PIU' IMPORTANTE" PRE PORTO-NAPOLI PER SITO 3/11 DICH

Allegri: "Il Porto? Sistemare il campionato è più importante"

02:04
DICH POLITANO VIGILIA PORTO-NAPOLI PER SITO 3/11 DICH

Politano: "Niente alibi, ci vuole più cattiveria"

02:35
Sabatini: "Per De Laurentiis Allegri non è Garcia, ha la fiducia"

Sabatini: "Per De Laurentiis Allegri non è Garcia, ha la fiducia"

I più visti di Calcio

DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:52
Inter, Bisseck: "Como fortissimo, ma se giochiamo come oggi vinciamo"
23:50
Inter, Pio Esposito: "Contento di essermi sbloccato, dopo le parole ecco i fatti"
22:23
I saluti di Runjaic: "Udine era casa, addio doloroso"
22:04
Inter, Pio Esposito torna a segnare dopo un mese e mezzo
21:43
United-Roma, tensione tra i tifosi giallorossi e la polizia: ci sono degli arresti