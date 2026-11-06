Bologna, Palladino: "Aspettiamo Antonelli a Castedebole e allo stadio"

"È doveroso fare i complimenti a Kimi Antonelli. Un'eccellenza di Bologna, siamo tutti contenti, facciamo i complimenti a lui e al suo staff. Ci terrei che ci venisse a trovare al centro sportivo e allo stadio, lo accogliamo a braccio aperte. sarebbe bello incontrare un grandissimo campione". Il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, alla vigilia del derby in casa del Parma, ha voluto aprire la conferenza stampa rivolgendo un invito al campione del mondo di Formula 1, il bolognese Kimi Antonelli.