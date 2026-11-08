Braccio largo di Joao Mario: grandi proteste della Juve a Firenze. Annullato anche il tris di Dragusin, la ricostruzione

08 Nov 2026 - 23:05
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Polemiche nei minuti finali di Fiorentina-Juventus. Al 79' Joao Mario tocca la palla con il braccio nell'area di rigore viola: i bianconeri protestano ferocemente e i dubbi sono tanti. Il portoghese, ex di turno, vede il pallone all'ultimo dopo il mancato colpo di testa di Kolo Muani e lo controlla con il braccio sinistro (come si vede nella foto): l'arbitro Colombo lascia giocare e il Var (c'è di Paolo con Meraviglia come assistente) non interviene. Il braccio è oggettivamente largo e il punto di contatto è sotto al gomito. Poco dopo, annullato il 3-2 viola di Dragusin da corner: il centrale viola spinge nettamente Bremer a due passi da Vicario.

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