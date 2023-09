Thomas Zilliacus: "Voglio comprare l'Inter ma Zhang non vuole vendere"

le parole

Thomas Zilliacus torna a ribadire il suo interesse per l'Inter, da diversi mesi il manager finlandese ha ribadito l'interesse per il club nerazzurro ma - spiega in un'intervista a SempreInter - "per acquistare ci deve essere interesse dell'attuale proprietà a vendere, cosa che non sono sicuro vogliano fare". L'imprenditore conferma che "al momento non sono in corso trattative dirette, io non voglio sembrare invadente e quindi eventualmente tocca alla famiglia Zhang dire qualcosa al riguardo, ho troppo rispetto per loro. E poi non voglio rischiare di dire qualcosa che potrebbe essere frainteso".

Zilliacus, come si vede sui suoi social, si complimenta per la gestione dell'Inter da parte di Suning, lodando in particolare Steven Zhang: "Aveva solo 26 anni quando è diventato presidente del club ed ha portato la squadra ad avere grandi successi. Ho enorme rispetto per lui e per l'intero gruppo. Ma gli ho anche detto di persona che, se volessero vendere, io sono molto interessato a comprare. Se avessi questo privilegio, il mio compito sarebbe di migliorare il club rispetto alla situazione in cui lo troverei".

Infine il manager finlandese spiega da dove nasce l'interesse per la Serie A e l'Inter: "Verso i 15 anni ho passato tre estati consecutive a Capri, ero lì per imparare l'italiano e mi sono innamorato del Paese e delle sue tradizioni. E anche del calcio. Io e altri ragazzini giocavamo a calcio in un campo vicino alla scuola, una volta è venuta anche una stella dell'Inter che era in vacanza. Penso proprio fosse Sandro Mazzola, anche se è successo tanto tempo fa e non posso dirlo con certezza".