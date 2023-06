Inter, passo indietro di Zilliacus: "Zhang ha detto che non è in vendita"

INTER

Il miliardario finlandese su twitter: "Tiferò Inter contro il City: prevedo una vittoria con stretto margine"

Una partita sul campo e una fuori. Istanbul e la Champions da una parte, il futuro societario dall'altra. In mezzo, in qualche modo, Thomas Zilliacus, il miliardario che nei giorni scorsi ha manifestato il proprio interesse per l'Inter. Molto loquace sui social, il finlandese ha fatto un passo indietro in quella che avrebbe potuto essere una trattativa concreta per il passaggio del club nerazzurro dalla famiglia Zhang a lui: "È un grande club con una storia fantastica - ha scritto -. Il proprietario ha tuttavia detto che non è in vendita. Rispettiamolo tutti e tifiamo Inter nella finale di Istanbul. Prevedo una vittoria con stretto margine per i nerazzurri”.

Zilliacus sembrava interessato anche al Manchester United, ma anche in questo caso l'affare sembra sfumato: "XXI Century Football Capital ritiene che il prezzo d’acquisto del Manchester ha raggiunto livelli per cui eventuali investimenti non hanno più senso - ha spiegato -. Stiamo perciò rivolgendo la nostra attenzione ad altri club".

Insomma, tanto fumo ed evidentemente poco arrosto, anche se, soprattutto nel caso dell'Inter, dare per naufragata l'eventuale trattativa è molto prematuro. Pur venendo chiaramente allo scoperto, infatti, Zilliacus ha sempre parlato dell'Inter con grande rispetto per l'attuale proprietà, chiarendo di non voler alimentare voci su un possibile acquisto in un momento delicato come questo, con la finale contro il City alle porte. Va da sé che, eventualmente, se ne riparlerà tra qualche mese, magari tra qualche settimana, anche se, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zhang ha parlato del futuro del club - e del rifinanziamento del debito con Oaktree - dando la netta sensazione di non pensare a una cessione.

Per il momento, in ogni caso, la situazione è in stallo. Zhang sa bene che una vittoria della Champions e, possibilmente, passi avanti nel progetto stadio potrebbero far lievitare il prezzo dell'Inter. Insomma, se ci sarà un momento per passare di mano, non è ancora questo quello giusto.