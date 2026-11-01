Cagliari, Pisacane: "Abbiamo lasciato tutto sul campo, i punti arriveranno"

ì"Penso che quando vedi la tua squadra lottare così su un campo del genere c'è da fare i conti con la realtà ed essere lucidi. La squadra ha lasciato tutto sul campo, oggi ho ritrovato quello spirito che mancava da prima di Monza. Sono contento, naturalmente sarei più contento se avessimo fatto almeno un punto ma sono convinto che la squadra tornerà a farli, ci sono i mezzi per tornare a fare risultato. Ho rivisto la mia squadra". Così il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita in casa della Lazio."La direzione è quella giusta, bisogna fare punti ma sono tranquillo perché vedo la squadra viva, che ha ritrovato l'energia - ha aggiunto - Le polemiche per il gol della Lazio con Deiola a terra? L'episodio è chiaro però eviterei in questo momento di fare polemica, preferisco non parlare dell'arbitro e lasciarlo in pace, sono convinto della loro buona fede, andiamo avanti".