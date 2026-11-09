Totti gira nuovo spot con Spalletti a casa sua: "Ci stiamo ritrovando"

"Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando. Mi sono divertito, e ho notato che al mister piace ancora vedermi faticare". Lo ha detto Francesco Totti a proposito del suo rapporto con l'ex tecnico della Roma Luciano Spalletti ora alla Juventus. "Per girare lo spot ho invitato Francesco a casa mia; un'occasione in più per riparlare delle nostre storie, di calcio e soprattutto di vita vera. È stato bello ritrovarsi non solo sul set ma anche a tavola insieme a tanti amici", commenta Spalletti in un comunicato.